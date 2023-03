ECCELLENZA Victor, la corsa alla D riparte col Diegaro: rientrano Lazzari e Tosi Stasera, ad Acquaviva, c'è l'infrasettimanale con l'ottava in classifica: i biancazzurri recuperano i due nazionali e devono difendere il +9 sul Progresso.

Avrebbe potuto essere già la serata della festa, se il Victor avesse fatto filotto e il Progresso fosse incappato almeno in un pari. Invece è andata al contrario e dunque la seconda in fila ad Acquaviva non serve per mettere il punto, ma per riprendere il discorso. Dopo il tris di avversari in lotta per la salvezza stavolta c'è il Diegaro, che col suo 8° posto lontano da ogni estremo non ha nulla da temere e nulla cui ambire: sulla carta quindi è più forte delle precedenti avversarie, ma allo stesso tempo è anche meno motivato.

Motivazioni che non mancano a un Victor che dopo la X col Sant'Agostino – la prima non vittoria interna stagionale – è ora a +9 dal Progresso, ospite proprio del Sant'Agostino: con 15 punti ancora sul piatto il margine resta di quelli rassicuranti, a patto di non inciampare più. La fine della sosta per le nazionali restituisce Lazzari e Tosi, che sarebbero recuperi pesanti anche in periodi di abbondanza. Perciò lo sono ancora di più in un momento in cui il logorio della stagione presenta il conto degli infortuni, con Mantovani, Stellacci, Santoni e Manuelli costretti ai box.

Sarà una sfida tra due squadre poco avvezze alla patta: il Victor ci è appena cascato dopo 9 successi filati, il Diegaro invece non fa pari da quello del 22 gennaio con la Comacchiese e nelle ultime 10 si è diviso quasi perfettamente tra vittorie (6) e sconfitte (4).

