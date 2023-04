Victor: la festa promozione al San Marino Stadium

L'ufficio complicazioni sta per chiudere. La promozione del Victor San Marino sembra abbia aperto un nuovo filone nei rapporti, fino ad oggi più tesi, che distesi, tra Victor San Marino e Federcalcio. L'incontro pre-pasquale tra i dirigenti del Victor e i vertici della FSGC ha aperto buone nuove per entrambe le realtà. Andiamo con ordine. Durante l'incontro, assolutamente cordiale, dove sono state fatte, ai vincitori, le congratulazioni per il passaggio di categoria, è stato proposto al Victor di festeggiare la vittoria del campionato domenica 16 aprile al San Marino Stadium. Proposta accolta favorevolmente anche se ovviamente un pizzico di dispiacere nel lasciare il fortino rocca forte nel quale il Victor ha costruito le sue fortune, c'è stato. Perché è stata fatta questa proposta proprio in questo momento? I lavori di rifacimento del manto semi-sintetico del San Marino Stadium cominceranno a fine mese, e dunque questa partita sarà l'ultima allo Stadio di Serravalle prima della rizollatura che condizionerà a giugno anche i prossimi impegni della Nazionale. Un bonus che Cassani si giocherà volentieri anche per testare lo Stadio che potrebbe ospitare le gare casalinghe del Victor del prossimo anno, come è sempre stato, al netto, ovviamente, delle settimane in cui sarà impegnata la Nazionale. Il San Marino calcio, oggi Victor, torna a casa? Dipende, ma sarebbe la soluzione più opportuna e meno complicata. Omologare Acquaviva per la Serie D in tempi brevi non sembra così semplice, e inoltre sarebbe difficile per qualsiasi allenatore preparare tecnicamente e tatticamente una stagione su tre campi: Acquaviva come Stadio principale, Serravalle solo per le partite di cartello, e ovviamente le partite in trasferta. La Federcalcio potrebbe semplificare il tutto garantendosi la Serie D, al San Marino Stadium e cominciare i lavori allo Stadio di Acquaviva per omologarlo per poi mandarci a giocare il Victor quando lo Stadio di Serravalle ospiterà le partite della Nazionale.