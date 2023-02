ECCELLENZA Victor, la settimana si chiude con il Del Duca Grama Dopo i due successi con Bentivoglio e Pietracuta, i biancazzurri sono chiamati a confermarsi domani sul campo di un Del Duca Grama a caccia di punti salvezza. Si gioca alle 14.30 allo "Sbrighi" di Castiglione con diretta sui 102.7 di Radio San Marino.

Tre partite in sette giorni e per il momento due vittorie su due. Il Victor San Marino punta a chiudere la sua settimana perfetta domani contro il Del Duca Grama. I biancazzurri – che in casa giocano allo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna, "vecchia conoscenza" del San Marino Calcio – sono a caccia di punti salvezza, anche se l'ultimo periodo non sorride particolarmente: dopo le 3 vittorie consecutive ad inizio girone di ritorno sono arrivate altrettante sconfitte di fila con un solo gol segnato e ben 8 subiti. Penultimo posto in classifica con 12 punti, la zona play-out – rappresentata dal Valsanterno – dista 5 e sembra essere l'obiettivo principale della squadra allenata nella scorsa stagione dallo stesso Stefano Cassani. Un ritorno al passato per il tecnico del Victor, una partita da non sbagliare per i Titani in testa all'Eccellenza con 4 punti di vantaggio sul Progresso e ben 8 sul Russi, impegnati rispettivamente contro Bentivoglio (in trasferta) e Comacchiese (in casa).

San Marino, però, deve guardare in casa propria essendo padrone del suo destino. In primis c'è da sfatare il tabù trasferta: se ad Acquaviva il ruolino di marcia è stato perfetto con 12 successi in 12 partite, gli unici punti persi in campionato sono arrivati lontano dalle mura amiche. 3 pareggi e 4 sconfitte, l'ultima contro la Savignanese. Un cambio di rotta anche in questo senso chiuderebbe definitivamente i giochi e spalancherebbe al Victor San Marino le porte della Serie D. Domani può essere l'occasione giusta: si gioca alle 14.30 con diretta sui 102.7 di Radio San Marino.

