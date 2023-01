Victor – Pietracuta verrà probabilmente recuperata l'8 febbraio

Già da ieri i colloqui tra i dirigenti del Victor San Marino e Giuliano Gandolfi, Responsabile del settore agonistico Comitato Regionale Emilia Romagna. Gandolfi era stato messo al corrente della forte nevicata che ha colpito la Repubblica già dalla serata. Questa mattina alle 8.30 l'invio del materiale fotografico via mail non dava scampo: campo completamente innevato e rinvio forzato della partita valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Girone B Emilia Romagna, Victor San Marino – Pietracuta. Gandolfi ha immediatamente bloccato la partenza degli arbitri designati per la partita: direttore di gara Lorenzo Maria Frigo proveniente da Parma, e gli assistenti Antonio Masciello di Ravenna e Dario Forese di Imola. Giampaolo Mazza ha tenuto i colloqui con Sandro Conti Direttore Sportivo del Pietracuta. E' stato l'ex CT della Nazionale sammarinese, oggi dirigente del Victor, ad avvisare Conti della decisione del Responsabile del CRE Gandolfi che ha disposto il rinvio. L'estrema vicinanza ha consentito allo stesso Conti di recarsi al campo sportivo di Acquaviva per constatarne l'impraticabilità causa neve. Quando si recupererà Victor San Marino – Pietracuta? Domenica 28 gennaio Savignanese – Victor San Marino. I biancoazzurrri hanno poi già chiesto l'anticipo a sabato 4 febbraio con il Bentivoglio. Questo significa che per restare nel recupero entro le due settimane dal rinvio, l'unica data possibile è mercoledì 8 febbraio per poi tornare in campo domenica 12 con il Del Duca Grama. Resta una data ipotetica ma verosimilmente la più probabile.