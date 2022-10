ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor più rosa e concentrato sul testa coda Nuovo socio azionista per il Victor con l'ingresso in società di Maria Lidia Mastrocinque Presidente Relazioni e Sviluppo San Marino spa

La società si allarga con l'ingresso di Maria Lidia Mastrocinque Presidente Relazioni e Sviluppo San Marino spa, e nuova linfa vitale per una società sempre più professionale. Ottima notizia alla vigilia della sfida con il Del Duca Grama che si presenterà all'Acquaviva Stadium da fanalino di coda e con il nuovo tecnico. L'ultimo posto in classifica non è andato giù alla società di Castiglione di Cervia e in settimana è avvenuto l'avvicendamento: via Emiliano Ragazzini sale in prima squadra il tecnico della Juniores Enrico Pozzi. Non è ancora chiaro se resterà Pozzi o se si tratta di un traghetto momentaneo in attesa del nome del nuovo allenatore.

18 punti contro 1 è palese che il pronostico sia tutto in favore della squadra di Cassani. Non c'è alcun dubbio che il Victor abbia una qualità nettamente più alta, proprio per questo sono vietati cali di tensione e poca concentrazione nell'affrontare un avversario solo sulla carta più debole. Il Victor deve fare il Victor affrontando il Del Duca dell'ex Thomas Rosti, per il sammarinese un vero e proprio derby, con la ferocia agonistica mostrata anche a Bentivoglio domenica scorsa.

Out per Cassani Mantovani e De Queiroz squalificato. Rientra, e dovrebbe partire titolare il sammarinese Alessandro Tosi. Non sono passate inosservate le ottime prestazioni di Dioh e Kamara. Cassani, potrebbe optare per portarli ancora in panchina ed entrare, come a Bentivoglio, per spaccare la partita, oppure schierarli dal primo minuto. Non è nemmeno esclusa la presenza da titolare di uno dei due, anche se hanno ruoli diversi. Si gioca domani ore 15.30 all'Acquaviva Stadium Victor San Marino – Del Duca Grama partita valevole per la settima giornata del campionato di Eccellenza.

