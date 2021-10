ECCELLENZA Victor, Prandelli: "Sta girando un po' storto per me, ci manca un po' di cattiveria" L'attaccante del San Marino è alla seconda traversa presa in tre partite ad Acquaviva.

Periodo sfortunato per il Victor San Marino e per l'attaccante Matteo Prandelli, fermato dalla traversa per la seconda volta in tre partite casalinghe e a secco dalla prima di campionato: "Nel primo tempo qualcosa abbiamo creato, poi la traversa; è un momento particolare in cui mi sta girando storto, spero in un gol il prima possibile per cambiare questa tendenza. Ci manca forse quel pizzico di cattiveria in più per sbloccare le partite"

