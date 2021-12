Il Rimini FC rende noto che, per evitare qualsiasi problematica legata al Covid 19, l’allenamento congiunto con la Victor San Marino in programma è stato annullato. In sostituzione il Victor comunica che terrà un allenamento con con il Cattolica Calcio allo stadio “Giorgio Calbi”. Si svolgerà giovedì 30 dicembre alle ore 15.