ECCELLENZA Victor San Marino: anticipo con la "bestia nera" Coriano Il Victor San Marino anticipa e affronta domani alle 15 il Tropical ad Acquaviva. I biancazzurri vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva. Alla stessa ora il Progresso, prima inseguitrice dei biancazzurri, se la vedrà con la Savignanese.

Altro snodo importante per il campionato del Victor San Marino. È un sabato di altissima classifica quello della 29^ giornata in Eccellenza perché, alle ore 15, scendono in campo le prime due della classe. Il Progresso, secondo a -9 e prima inseguitrice dei biancazzurri, se la vedrà in casa contro la Savignanese che occupa il 5° posto in classifica ed è una delle squadre più toste da affrontare. Ne sa qualcosa lo stesso Victor, sconfitto qualche settimana fa. Dall'altra parte i rossoblu sembrano aver perso un po' di smalto, soprattutto nelle ultime due partite dove è arrivato un solo punto sui 6 disponibili.

Il Progresso non può permettersi altri passi falsi per provare a rimanere “incollato” al Victor, impegnato alla stessa ora contro il Tropical Coriano. E' quasi un derby, considerando la vicinanza geografica e anche i numerosi giocatori sammarinesi che militano nelle due formazioni. Da una parte Lazzari e Tosi, all'altra Mularoni, Tomassini e Dante Rossi. In più sarà certamente una partita speciale per Scott Arlotti, passato proprio dal Tropical al Victor nel mercato di riparazione. Ex Rimini che era stato uno dei protagonisti in negativo dell'andata quando, da capitano dei romagnoli, aveva sbagliato il rigore del possibile vantaggio da lui stesso conquistato. Ecco, la gara d'andata: quella del “Grandi” - decisa da un gol di Anastasi in pieno recupero – aveva imposto ai Titani la prima sconfitta stagionale dopo 9 vittorie consecutive. Il Victor quindi medita vendetta contro quella che, a tutti gli effetti, è la bestia nera: i biancazzurri infatti non hanno mai vinto nei 90 minuti contro il Tropical. 3 pareggi – tutti per 0-0 (una vinta ai rigori in Coppa Italia Eccellenza) – e due sconfitte, entrambe per 1-0. Una vittoria sarebbe importante anche per dare la spallata, forse, definitiva al campionato. Banda Cassani di scena ad Acquaviva, un fortino al momento inespugnabile.

Nel servizio l'intervista a Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino

