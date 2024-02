SERIE D GIRONE D Victor San Marino – Carpi 1-1. D'Este – Cortesi. Botta e risposta su calcio d'angolo Pareggio giusto tra Victor e Carpi restano intatte le ambizioni per entrambe

Cassani disegna un inedito 4-4-2, tra i pali debutto per Francesco Gattuso classe 2005 concesso un turno di riposo a Pazzini diventato papà ieri. Davanti torna titolare dopo 4 mesi Nicholas D'Este. Nel Carpi trio d'attacco Sall, Saporetti, Cortesi. Pressione degli emiliani fin dalle primissime battute con Saporetti ad assaggiare i riflessi di Gattuso. Il Victor reagisce subito e bene, Arlotti va giù in area per l'arbitro è tutto regolare. Dall'angolo che scaturisce Nicholas D'Este ritrova anche la via del gol, l'attaccante non segnava dal 12 novembre scorso.

Liberazione da un periodo negativo per lui definitivamente alle spalle .Veemente la risposta del Carpi con i soliti noti. Cortesi impegna ancora Gattuso. Spinta incessante a metà primo tempo, Sall di testa anticipa Francesco Gattuso nell'unico errore del giovane portiere: traversa clamorosa e sfera che balla sulla riga di porta, prima di essere spazzata in angolo. Sul primo corner si salva con affanno la difesa biancoazzurra, sul secondo prende gol da Cortesi che colpisce di testa ringraziando per la libertà concessa. Stessa modalità di raggiungere la via della rete. Sempre Cortesi una continua spina nel fianco per De Queiroz e compagni, Gattuso risponde ancora.

La difesa di Cassani dimostra di averci capito poco o nulla oggi, sulle palle inattive, salta da solo Calanca, il numero 5 non trova la porta. Il tempo si chiude con la furba punizione di Sabba, deviata dalla barriera, Lorenzi è battuto ma la sfera esce di un soffio. Nella ripresa la partita si assesta, regna l'equilibrio anche se continua il duello Cortesi – Gattuso, buona la prova alla sua prima per il portiere 19enne. Si vede anche Sollaku, la sua conclusione finisce altissima. L'occasionissima per raddoppiare sui piedi di Giacomo Benvenuti che non riesce a saltare Lorenzi che gli prende il tempo con l'uscita tempestiva. Ci prova anche capitan Sabba, conclusione fuori.

Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino – Carpi 1-1.

