SERIE D GIRONE D Victor San Marino: Cassani saluterà a fine stagione Il tecnico dopo due ottime stagioni a San Marino si misurerà con altre piazze

Non c'è alcuna ufficialità, anche perchè ancora sia Cassani che Bollini dovranno incontrare il Presidente Montanari, ma a prescindere da quello che scaturirà presto a tavolino, il tecnico, attualmente squalificato, misurerà le sue capacità in altre piazze. Cassani resta una grande intuizione del DS Bollini che lo ha scoperto al Del Duca Grama, ma nell'immediato futuro le strade si separeranno. Stefano Cassani ha dalla sua, idee, motivazioni, e soprattutto è ancora giovanissimo. Un profilo molto appetito da prestigiose società di Serie D, e non solo. Importante decisione che verosimilmente verrà presa nella settimana che va dal 22 al 28 aprile, da lì inizierà la programmazione per l'immediato futuro. Appena la società comunicherà che tipo di campionato intende fare, e qualora Bollini resti il punto di riferimento sulle scelte tecniche, inizierà la ricerca del nuovo profilo. Già diverse volte abbiamo notato in tribuna, l'attuale tecnico della Fiorita Thomas Manfredini, sarà solo un caso? Feedback molto positivi anche per l'attuale tecnico del Corticella Alessandro Miramari. Il Victor intanto si trascina verso questo finale di campionato. La squadra non vince da un mese. Un solo punto nelle ultime quattro giornate. Resta l'ottimo campionato ma il finale è deludente.

