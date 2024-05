Victor San Marino fuori dai play-off, il Corticella vince 2 a 1

In serie D si sono giocate le semifinali play-off. Nel girone D, il Corticella ha battuto per 2 a 1 il Victor San Marino. I gol tutti nel primo tempo, con i padroni di casa in vantaggio al sesto minuto con la rete di Trombetta, poi al 36esimo il raddoppio di Farinelli. Poco prima del riposo Demme ha realizzato il gol del Victor. Con lo stesso risultato il Ravenna ha battuto il Lentigione. Giallorossi in vantaggio con Varriale, pareggio emiliano con Cortesi. Al minuto 81, Diallo firma il gol vittoria. Domenica prossima al Benelli la finale play-off tra Ravenna e Corticella.