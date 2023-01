ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor San Marino: i biancoazzurri tengono tutti in gioco Cinque squadre in 6 punti. Il campionato di Eccellenza Girone B resta apertissimo

C'è un Victor, fino a questo momento, gigante e indistruttibile in casa, e c'è un Victor molto più domabile fuori casa. 4 sconfitte e 3 pareggi sono arrivati tutti lontano da Acquaviva, fino ad oggi, fortino inespugnabile. La squadra di Cassani, ha il destino nelle proprie mani, e guarda ancora tutti dall'alto verso il basso, ma è evidente che le avversarie hanno il grande merito di continuare a restare sempre attaccate ai Titani che non riescono proprio a scappare. Il Progresso ha scavalcato il Russi e si è portato ad un solo punto dai sammarinesi che, lo ricordiamo hanno una partita in meno, ma a prescindere da quello che solo virtualmente potrebbe essere un + 4, non riescono proprio a scrollarsi di dosso la concorrenza. Rispetto alla solida squadra dell'andata, in questo inizio di ritorno ci sono due sconfitte, in due scontri diretti con Russi e Savignanese, e due vittorie molto sofferte con Comacchiese al 94esimo, e quella più rotonda di Medicina nonostante l'inferiorità numerica.

Qualcosa non gira come dovrebbe. Cassani, fino ad ora, ha avuto un grande aiuto in zona gol da difensori e soprattutto centrocampisti, ma questa è un eccezione, non può essere una regola. Quello che manca è un attaccante che possa tradurre in gol la mole di gioco, ieri molto rara, della squadra. Alberto Rivi, non solo non ha ancora timbrato, corre, lotta, dialoga con i compagni, questo si, ma non conclude mai in porta. Altro problema per Cassani è quello di Ambrosini. L'ex Rimini non è in perfette condizioni fisiche e si vede. Poi c'è l'ultimo arrivato Alessandro Pasquini. Per sua stessa ammissione è un giocatore che non ha il ritmo partita, ci vorrà del tempo per vederlo al 100%.

Nel servizio l'intervista a Alessandro Pasquini



