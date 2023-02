Victor San Marino: il + 7 di tutta la rosa

Sentiamo Luca Tiraferri e Stefano Cassani

Inutile negarlo il 28 gennaio dopo la sconfitta con la Savignanese, si era temuto il peggio. La concorrenza si era fatta decisamente minacciosa ed una eventuale sorpasso avrebbe cambiato nettamente gli equilibri. Le quattro vittorie consecutive senza prendere gol, hanno riportato il Victor San Marino in fuga verso la D, e alle altre, Progresso, Russi, Sampaimola e alla stessa Savignanese vanno fatti grandi complimenti, per una stagione, a prescindere molto positiva. Ci sono ancora 33 punti in palio, il + 7 sulla seconda è una buona assicurazione, ma con 11 partite da giocare, compreso lo scontro diretto, non ancora una garanzia. Ottimo lavoro, fino a qui, su tutto il gruppo da parte del tecnico Cassani che ha saputo motivare tutti e i risultati si vedono.

Ieri, capitan Ambrosini a parte, uno dei migliori in campo è stato il difensore Luca Tiraferri, poco utilizzato fino a qui, ma capace di farsi trovare prontissimo alla chiamata. Ora per il finale di stagione c'è da recuperare Alberto Rivi. Il centroavanti è ancora bloccato, e anche ieri non è riuscito a mettere in porta una palla solo da spingere.

Nel servizio Luca Tiraferri, difensore Victor, e Stefano Cassani, allenatore Victor