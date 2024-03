Victor San Marino: il festival degli errori e il Progresso non fa sconti

Victor San Marino - Progresso

Senza i Nazionali e De Queiroz infortunato, Cassani cambia diversi effettivi nel suo undici iniziale. Il sabato di Acquaviva parte nel peggiore dei modi. Sul cross da destra, tocca Cancello, Pazzini non riesce a respingerla. Sono trascorsi 70 secondi. Il Victor non riesce a sciogliersi, si vede qualcosa solo su palla inattiva : schema Sabba - D’Este con sfere alle stelle. Bella per esecuzione, l’azione successiva: Sabba illumina per D’Este la veloce per Lattarulo, un difensore anticipa e riesce in qualche modo a far intervenire Cheli. Altra sventagliata di Sabba questa volta per Sollaku, sterzata e sinistro, blocca Cheli. Il Progresso si difende a denti stretti, Bertolotti da fuori, ancora il 24enne Cheli a rispondere alla sollecitazione. Dall’angolo Lattarulo per Deme, il diciottenne la mette dentro ma in posizione irregolare Ad inizio ripresa Cassani ha bisogno di più forza davanti, fuori Pazzini per Gattuso e Bertolotti per Scott Arlotti.

E i risultati si vedono subito: Sollaku bene sulla destra, il suo radente, arriva a Scott Arlotti e la partita torna in equilibrio. Settimo centro stagionale per l’ex Rimini. Bomba terrificante di Pinelli, Francesco Gattuso in angolo. Il Progresso piazza il colpo del nuovo vantaggio in contropiede. Lanciato in campo aperto, Matta la piazza. Tutto da rifare per il Victor. Partita pazzesca Sollaku scarica un pallone d’oro sulla testa di Nicholas D’Este e sono dieci . Doppia cifra per il bomber, ma grande merito dell’italo/albanese.

Non è giornata per i portieri del Victor sul tiro di Pinelli incertezza di Gattuso e il Progresso e’ ancora avanti. I biancoazzurri non ci stanno, hanno ancora la forza per riprenderla con Alessandro Carlini, per l'ex Cesena primo gol in campionato. La partita assomiglia sempre di più ad un flipper impazzito, e il Progresso trova il modo di realizzare anche il quarto con la stoccata di Mele. Difese oggi imbarazzanti, quella del Victor in particolare. Villanova salta il portiere sarebbe stata l’apoteosi, ed invece arriva una sconfitta inattesa e pesante anche per la modalità in cui è arrivata. Allo Stadio di Acquaviva Progresso batte Victor San Marino 4-3.