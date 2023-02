Victor San Marino: il testacoda con il Cattolica vale tanto

E' un'altra domenica da non sbagliare per il Victor San Marino, indirizzato verso la Serie D. La scorsa giornata è stata un capitolo importante per il film dell'Eccellenza: biancazzurri vittoriosi con il Valsanterno e vantaggio incrementato sul Progresso – sconfitto dal Medicina – e sul Russi, fermato sullo 0-0 dal Sanpaimola. 63 punti, 7 in più dei bolognesi che domani se la vedranno in trasferta proprio con il Valsanterno e 10 in più dei ravennati, attesi da un match ostico in casa del Pietracuta. Sulla carta, invece, dovrebbe essere un impegno agevole per il Victor: i biancazzurri saranno di scena a Cattolica per il più classico dei testacoda. Da una parte la capolista – a caccia del quinto successo consecutivo, magari anche senza subire gol come capitato nelle ultime 4 partite – dall'altra i giallorossi, fermi a 12 punti (con uno di penalizzazione) e chiamati ad un'impresa per non sprofondare in Promozione. La zona play-out, rappresentata dal Valsanterno, dista 5 lunghezze ma è preda anche di altre squadre come Comacchiese e Del Duca Grama. Una corsa a 4 per un solo posto, missione complicata per il Cattolica.

San Marino, invece, ha ritrovato compattezza e risultati. L'obiettivo è dare continuità anche fuori casa dove i ragazzi di Stefano Cassani hanno perso qualche punto di troppo, a fronte di un percorso netto ad Acquaviva. Biancazzurri trascinati da capitan Ambrosini – 4 gol nelle ultime 4 – e in attesa delle reti dei nuovi arrivati, Arlotti e soprattutto Rivi ancora a secco. Che domani possa essere la volta buona? Lo scopriremo vivendo. Si gioca alle ore 14.30, è il terzo incrocio stagionale tra Cattolica e Victor dopo l'andata – vinta 3-1 – e i quarti di Coppa Italia Eccellenza, vinti 2-1. I Titani ora vogliono il tris.