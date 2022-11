ECCELLENZA Victor San Marino in trasferta dal Sant'Agostino Consolidato il primato col successo sul Classe, i biancazzurri vanno nel ferrarese dalla 14ª in classifica: fuori Kamara e Santoni, rientrano Lazzari e Lombardi.

Liquidato in scioltezza il Classe e consolidato il primato in classifica, il Victor San Marino si prepara a un altro giro con una formazione dei piani medio-bassi. C'è la lunga trasferta sul campo del Sant'Agostino, che col suo 14° posto apre la zona playout a -3 proprio dal Classe. I biancoverdi ferraresi hanno cominciato incassando due poker da Pietracuta e Russi, dopodiché si sono assestati e, tolto il rocambolesco 4-3 incassato dal Cattolica, di goleade non ne hanno più subite. La casella più battuta resta quella delle sconfitte, nelle ultime 7 giornate però ne sono arrivate solo due, con quattro pareggi e il prezioso successo sul campo del Castenaso di due turni or sono. Avversario sicuramente sfavorito, ma da non sottovalutare troppo. Che non dovrebbe essere un problema del Victor, almeno non di quello che col Classe l'ha risolta già nel primo tempo, garantendosi una ripresa d'amministrazione. Una gara che ha sancito, in maniera definitiva, la ritrovata vena realizzativa del capitano Ambrosini. Che dopo un avvio stagionale positivo ma senza reti s'è sbloccato con la doppietta alla Del Duca Grama del 7° turno e nei sei successivi è salito a quota 6, facendosi capocannoniere di squadra. A centrocampo Cassani perde Santoni, infortunatosi col Classe, e Kamara, convocato dalla Sierra Leone, ma ritrova Lazzari, che ha smaltito i suoi problemi fisici. In difesa invece torna Lombardi che ha scontato la squalifica ed è di nuovo disponibile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: