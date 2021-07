ECCELLENZA Victor San Marino: l'allenatore sarà Gianni D'Amore Ufficiale l'affiliazione alla FIGC

Victor San Marino: l'allenatore sarà Gianni D'Amore.

Il Victor San Marino, dopo aver espletato tutte le formalità di rito, nella giornata del 9 luglio ha ufficialmente conseguito l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'affiliazione rappresenta il primo, indispensabile, passo verso il riconoscimento - da parte della F.I.G.C. - del diritto ad iscriversi al Campionato Nazionale di Eccellenza 2021-2022. Alla luce degli storici rapporti di collaborazione esistenti tra Federazione Italiana Giuoco Calcio e Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e dell'appoggio a più riprese palesato dal Presidente federale Marco Tura, non si può non manifestare un significativo ottimismo rispetto al positivo esito della vicenda, con l'auspicato accoglimento della richiesta avanzata da A.S.D. VICTOR SAN MARINO.

Va poi sottolineato anche il sostegno espresso formalmente, per quanto di competenza, dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport, Teodoro Lonfernini, al quale vanno rivolti apprezzamento e gratitudine per l'attenzione e la disponibilità mostrate verso il progetto portato avanti da Victor San Marino. In attesa di ottenere le autorizzazioni del caso, prosegue intanto l'attività prodromica allo svolgimento della prossima stagione sportiva e in tal senso si informa che: - le partite ufficiali casalinghe si disputeranno presso l'impianto "Acquaviva Stadium", così come stabilito dalla F.S.G.C.; - Gianni D'Amore e Giampaolo Ceramicola saranno rispettivamente l'Allenatore e il Vice-Allenatore, che verranno presentati durante l'evento "Symbol Reunion" in programma per sabato 17 luglio

