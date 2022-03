ECCELLENZA GIRONE C Victor San Marino: obiettivo secondo posto per i play off La squadra biancoazzurra ha inanellato 7 punti in 3 giornate. Le due vittorie fuori casa hanno messo le ali e il secondo posto dista 7 punti ma il Russi ha una partita in più

Ancora presto per giudicare il primo campionato del nuovo Victor San Marino. Dirigenti uniti nel scegliere l'Eccellenza a vincere piuttosto che una D stentata, e la decisione, stando a quello che si è visto in queste 17 giornate, è stata quella giusta. Terzo posto con 29 punti, scavalcato il Cava Ronco avversario sconfitto domenica nel big match a Forlì, e secondo posto a 7 punti ma il Russi ha una partita in più. La squadra di Gianni D'Amore nell'ultimo periodo ha dato l'impressione di trovarsi più a suo agio in trasferta, ma il tempo corre, e se l'obiettivo sono i play off occorre una sterzata immediata anche in casa, e domenica all'Acquaviva Stadium arriva il Tropical Coriano.

Non ci sono troppi calcoli da fare i Titani devono vincere le prossime due per presentarsi allo scontro diretto con il Fya Riccione in programma sabato 26 marzo in una posizione di forza. Non è mai stata in discussione la posizione di Gianni D'Amore. Il tecnico terminerà la stagione poi si tireranno le somme. Una società ambiziosa come vuole essere quella del Presidente Della Balda deve già cominciare a pensare alla prossima. D'Amore confermato con i play off in tasca, in caso contrario la società cambierà timoniere. Il futuro passa soprattutto attraverso i risultati e non è mai stato nascosto che il vero obiettivo del nuovo sodalizio è riportare il San Marino tra i prof entro e non oltre i 5 anni dalla sua rifondazione.

