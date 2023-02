ECCELLENZA Victor San Marino: partita da non sbagliare con il Valsanterno In Eccellenza la 27^ giornata sembra essere favorevole al Victor San Marino, impegnato in casa domani contro il Valsanterno. Out Monaco, Lombardi e Mengucci. Il Progresso, prima inseguitrice dei biancazzurri, è attesa dal derby con il Medicina.

A caccia della quarta vittoria consecutiva. Dopo la partita più complicata del previsto contro il Del Duca Grama ma risolta con 3 punti fondamentali, il Victor San Marino torna nella sua “comfort zone”. Acquaviva, da inizio campionato, è un fortino inespugnabile: le avversarie non hanno mai lasciato il Titano nemmeno con un punto. Solo vittorie per i biancazzurri di Stefano Cassani che vogliono continuare il trend domani contro il Valsanterno. I gialloblu vengono da una sconfitta casalinga contro il Granamica ma, prima di questa, ci sono 2 vittorie e 2 pareggi che hanno permesso ai bolognesi di staccarsi dalla zona retrocessione e stabilirsi in quella play-out con 17 punti, + 4 sulla Comacchiese terz'ultima. Una partita da non sbagliare per il Victor, in più un'occasione per mettere pressione al Progresso, secondo a -4 e atteso dal derby insidioso contro il Medicina Fossatone. A debita distanza – 8 punti per l'esattezza – c'è anche il Russi, in trasferta contro il Sanpaimola. Una giornata che potrebbe anche rivelarsi decisiva nell'economia del campionato.

Per il Victor e per Cassani, però, è emergenza in difesa: non ci saranno né Monaco né Lombardi, entrambi squalificati. A guardia della porta di Pazzini, con ogni probabilità, capitan De Queiroz e il sammarinese Tosi. Tra i quinti di centrocampo, invece, mancherà l'infortunato Mengucci. Sono 43 i punti di distacco in classifica tra San Marino e Valsanterno, 60 contro 17: i biancazzurri devono far valere questa importante differenza, senza scivolare sulla “classica” buccia di banana. Si gioca alle ore 14.30, all'andata la decise il gol di Marra ad inizio ripresa.

