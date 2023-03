ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor San Marino, per Nicholas Santoni stagione finita Il centrocampista del Victor San Marino Nicholas Santoni si è infortunato alla caviglia destra domenica a Classe

Il centrocampista del Victor San Marino Nicholas Santoni ha riportato la distorsione della caviglia destra con lesione del legamento peroneo anteriore con sospetto di micro distacco parcellare del malleolo. Il centrocampista si è infortunato domenica scorsa a Classe al 25° del primo tempo ed era uscito in barella. La diagnosi non lascia scampo, per Nicholas Santoni stagione agonistica finita.

