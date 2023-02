Victor San Marino - Pietracuta si recupera martedì 7 febbraio ad Acquaviva

Il recupero del campionato di Eccellenza tra Victor San Marino e Pietracuta si giocherà martedì 7 febbraio, alle 20.45, ad Acquaviva. La gara, inizialmente programmata per mercoledi 8 febbraio, è stata anticipata di un giorno, a causa dell'indisponibilità del campo di Acquaviva che per quella sera prevede il recupero del campionato sammarinese tra Cailungo - La Fiorita. Il Victor aveva chiesto di poter giocare allo Stadium, richiesta respinta per salvaguardare il terreno di gioco in vista della partite della Nazionale Sammarinese in programma a fine marzo.