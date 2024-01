SERIE D GIRONE D Victor San Marino – Pistoiese 2-1, Cassani la vince con i cambi Il tecnico dà la scossa con i nuovi ingressi e riesce a battere un'ottima Pistoiese. Prosegue la rincorsa al Ravenna

Tutto confermato quanto detto alla vigilia, De Queiroz sostituito da Lombardi, Lazzari ritrova una maglia da titolare, tandem offensivo formato da finte punte come Arlotti e Villanova. La Pistoiese è tutta nuova ma è una formazione che ha giovani di qualità e voglia di correre.

Il Victor approccia bene: Gramellini, per Lazzari, sfera precisa del nazionale sammarinese per Marco Villanova che da ottima posizione non trova la porta. Primo tempo dove i biancoazzurri tengono in mano le redini del gioco, muovono palla ma grossi pericoli non ne creano; ci prova capitan Sabba su punizione, la sfera non prende il giro voluto. Insiste la squadra di Cassani, Onofri fa correre Gramellini, pronto il radente per Scott Arlotti che si gira e trova l'angolo. La sblocca al minuto 26 l'ex Rimini al suo quarto centro stagionale. Biancoazzurri spigliati nei primi 45, Villanova si accentra e lascia partire il sinistro che si spegne non lontano dai pali difesi da Mataloni. Nel finale di tempo il Victor comincia a calare di intensità e cresce la Pistoiese. Cross di Pertici, da lui sono arrivati i maggiori pericoli, Trezza tocca, palla non lontana dai pali difesi da Pazzini. Break Victor con Lorenzo Lazzari, anticipato nel momento di calciare in porta.

Ad inizio ripresa la conferma che i biancoazzurri hanno abbassato ritmo e concentrazione. Flachi conclusione Pazzini blocca. Poco prima del quarto d'ora su una rimessa laterale a favore, frittatona generale: rinvio errato di De Santis, Flachi ne approfitta per servire Diakhate che trova l'angolino basso per il pareggio. Il Victor in questa fase sbanda. Cassani toglie Lazzari per Carlini, Haruna per Lattarulo, e un difensore, De Santis, per una punta, Lozza. Il Victor abbandona il 3-5-2, per il 3-4-3 ed è la svolta. Grande lavoro di Lattarulo per Villanova, conclusione grande parata di Mataloni. Poco dopo la mezz'ora Alessandro Carlini atterrato in area da Greco. Rigore e ammonizione per il numero 6 della Pistoiese che continua a protestare e l'arbitro estrae il secondo giallo e Greco lascia in 10 la sua squadra. Enrico Sabba dagli undici metri realizza il suo quarto gol stagionale. Nel finale doppia occasione con Scott Arlotti e Lattarulo, ma sarebbe stato troppo per una Pistoiese che ha fatto un'ottima partita. Allo Stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Pistoiese 2-1.

