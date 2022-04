Victor San Marino: resta una buona stagione ma il secondo posto non dipende solo dai biancoazzurri

Ultima giornata di regoular season del campionato di Eccellenza Girone C dominato dalla Fya Riccione di Mirko Taccola. La Fya, ora, affronterà un mini girone con la vincente del Girone A e la vincente del Girone B Emilia Romagna. Partite di andata e ritorno, girone all'italiana, che promuoverà in Serie D le due con il punteggio più alto, fuori solo la peggiore delle tre che avrebbe ancora la possibilità di rientrare facendo l'odissea dei play off delle seconde. Il Victor San Marino con 40 punti affronterà domenica in trasferta il Russi che di punti ne ha 41. Solo vincendo la squadra di Gianni D'Amore potrebbe ancora sperare di acciuffare il secondo posto, perchè la Savignanese battendo il Sanpaimola è in vantaggio negli scontri diretti.

L'arrivo di entrambe a 43 premierebbe la società di Savignano. Ma vediamo cosa succederebbe in caso di arrivo del Victor al secondo posto. Mini girone anche qui con le seconde del Girone A e B Emilia Romagna. La vincente, in questo caso solo la prima, andrebbe a spareggiare contro la vincente del girone umbro, partite di andata e ritorno. Ma non è ancora finita: la vincente dello scontro tra le regioni Emilia Romagna – Umbria, se la vedrebbe con la migliore del girone Toscana/Marche. Un ulteriore vittoria porterebbe i sammarinesi in serie D. Riepilogando. Se il Victor domenica con una serie di combinazioni riuscirà ad arrivare secondo dovrebbe affrontare altre 8 partite per raggiungere la promozione in Serie D.