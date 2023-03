Victor San Marino una striscia vincente dalla prima squadra alle giovanili

La squadra Juniores Under 19 guida la classifica con 50 punti a pari merito con il Bakia Cesenatico quando mancano quattro turni al termine del campionato e lo scontro diretto previsto all'ultima giornata. Allenati da Giancarlo Carnevali e supervisionati dal Responsabile del Settore Giovanile Gianpaolo Donati, la Juniores è il naturale serbatoio della prima squadra: quattro i convocati dal tecnico del Victor Stefano Cassani. Si tratta dei centrocampisti Chiaruzzi sammarinese, La Motta, del trequartista Maieru e del quinto di sinistra Pasquinelli. La Juniores seguita costantemente dal Presidente del Victor Luca Della Balda, dal DS Luca Bollini dal Team Manager Tiziano Canini gioca con il modulo 4-3-3, le immagine che vedete si riferiscono alla sfida giocata a San Mauro Mare (quartier generale di entrambe le squadre giovanili del Victor) vinta per 2-0 contro il Cervia, partita di ritorno disputata l'11 di febbraio con gol realizzati da Cancellieri capocannoniere della squadra con 13 gol e Maieru. I prossimi impegni: il 4 marzo sfida molto complicata a Meldola terza in classifica capace di battere i sammarinesi all'andata. L'11 marzo a San Mauro Mare con il Tropical Coriano, alla penultima trasferta a Diegaro, e all'ultima giornata come detto lo scontro diretto con il Bakia Cesenatico, all'andata terminò 2-2, partita che si giocherà a San Mauro Mare il 25 marzo.

Chiude la classifica di questo campionato la formazione della San Marino Academy con soli 5 punti. Il Victor ha vinto entrambi gli incontri con la San Marino Academy 3-0 all'andata e 4-1 al ritorno. In testa al campionato anche il Victor San Marino Allievi allenati da Giordano Cinquetti. I biancoazzurrini in 18 incontri ne hanno vinti 16 e persi 2. Il dato che fa effetto riguarda i gol realizzati: 114 contro i soli 13 subiti. Sono già diversi i giocatori seguiti da società di Serie A e B come Menini e Da Rugna. In questo girone a 13, Victor San Marino in testa con 48 punti, River Delfini 46, Misano 45. Staccate tutte le altre. La San Marino Academy è all'ottavo posto con 19 punti, chiudono la classifica il Tropical Coriano e il Rimini United con 10 punti. Il tutto è coordinato da un grande “vecchio” conoscitore come pochi del calcio giovanile come Firmino Pederiva.