ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor San Marino una striscia vincente dalla prima squadra alle giovanili La grande stagione della squadra biancoazzurra completata anche dagli ottimi risultati del settore giovanile

La squadra Juniores Under 19 guida la classifica con 50 punti a pari merito con il Bakia Cesenatico quando mancano quattro turni al termine del campionato e lo scontro diretto previsto all'ultima giornata. Allenati da Giancarlo Carnevali e supervisionati dal Responsabile del Settore Giovanile Gianpaolo Donati, la Juniores è il naturale serbatoio della prima squadra: quattro i convocati dal tecnico del Victor Stefano Cassani. Si tratta dei centrocampisti Chiaruzzi sammarinese, La Motta, del trequartista Maieru e del quinto di sinistra Pasquinelli. La Juniores seguita costantemente dal Presidente del Victor Luca Della Balda, dal DS Luca Bollini dal Team Manager Tiziano Canini gioca con il modulo 4-3-3, le immagine che vedete si riferiscono alla sfida giocata a San Mauro Mare (quartier generale di entrambe le squadre giovanili del Victor) vinta per 2-0 contro il Cervia, partita di ritorno disputata l'11 di febbraio con gol realizzati da Cancellieri capocannoniere della squadra con 13 gol e Maieru. I prossimi impegni: il 4 marzo sfida molto complicata a Meldola terza in classifica capace di battere i sammarinesi all'andata. L'11 marzo a San Mauro Mare con il Tropical Coriano, alla penultima trasferta a Diegaro, e all'ultima giornata come detto lo scontro diretto con il Bakia Cesenatico, all'andata terminò 2-2, partita che si giocherà a San Mauro Mare il 25 marzo.

Chiude la classifica di questo campionato la formazione della San Marino Academy con soli 5 punti. Il Victor ha vinto entrambi gli incontri con la San Marino Academy 3-0 all'andata e 4-1 al ritorno. In testa al campionato anche il Victor San Marino Allievi allenati da Giordano Cinquetti. I biancoazzurrini in 18 incontri ne hanno vinti 16 e persi 2. Il dato che fa effetto riguarda i gol realizzati: 114 contro i soli 13 subiti. Sono già diversi i giocatori seguiti da società di Serie A e B come Menini e Da Rugna. In questo girone a 13, Victor San Marino in testa con 48 punti, River Delfini 46, Misano 45. Staccate tutte le altre. La San Marino Academy è all'ottavo posto con 19 punti, chiudono la classifica il Tropical Coriano e il Rimini United con 10 punti. Il tutto è coordinato da un grande “vecchio” conoscitore come pochi del calcio giovanile come Firmino Pederiva.

