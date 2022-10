ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor San Marino, uno scontro diretto per ripartire All'Acquaviva Stadium arriva il Castenaso quarto in classifica a – 6 dai biancoazzurri

Uno scontro diretto fondamentale soprattutto per i bolognesi, in ritardo di sei punti e costruiti per vincere il girone di Eccellenza. Siamo solo all'undicesima, troppo presto per qualsiasi tipo di sentenza ma è chiaro che se il divario si allungasse ulteriormente, con lo scontro diretto a favore Victor, per i bolognesi sarebbe poi sempre più complicato accorciare il gap. La squadra di Marco Gelli dispone di un reparto offensivo invidiabile anche per società di categoria superiore dove brilla la stella di Christian Nanetti un passato in Inghilterra per l'attaccante capace lo scorso anno di segnare 26 gol e in questa stagione già a quota 8. Tutta la pressione sul Castenaso, ma è chiaro che il Victor dovrà dimostrare che quello con il Tropical Coriano è stato il classico incidente di percorso. Tutta la settimana per Cassani è trascorsa spiegando alla squadra che è stato fatto, fino a qui, solo un buon percorso, ma di certo, il Victor non può fermarsi se non vuole disperdere velocemente il vantaggio accumulato. Tornano a disposizione quattro pedine fondamentali nello scacchiere biancoazzurro come Marra, Dioh, Ambrosini e Sabba. Si gioca Victor San Marino – Castenaso valevole per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, domani ore 14.30 all'Acquaviva Stadium.

