SERIE D GIRONE D Victor; stipendi pagati, ma il closing Montanari resta un rebus Lo scorso 3 febbraio con un comunicato il Victor San Marino annunciava l'ingresso in società dell'imprenditore della Global Service

Victor; stipendi pagati, ma il closing Montanari resta un rebus.

“Victor San Marino comunica che alla presenza del Notaio Enrica Giovanardi, la Global Service spa nella persona dell’ingegner Emiliano Montanari ha acquisito il pacchetto di maggioranza della società. L’assemblea dei soci ha quindi nominato Emiliano Montanari Presidente, il dottor Carmine Napolitano Vice Presidente e l’avvocato Gino Montella Direttore Generale. L’ex Presidente Della Balda rimarrà all’interno del Consiglio di Amministrazione. Nelle prossime settimane è previsto un incontro con la stampa dove lo stesso nuovo Presidente risponderà a tutte le domande. La nuova proprietà comunica che non sono previste modifiche nello staff e nella direzione sportiva della squadra”.

Questo il comunicato diffuso sabato 3 febbraio con la nuova proprietà che si era presentata anche alla rifinitura svolta al campo di Domagnano, della squadra in partenza per Milano per la sfida poi persa con il San Giuliano City.



Sono trascorsi esattamente venti giorni da quel comunicato e ancora nessuno si è presentato davanti a telecamere e microfoni e non è mai stato indicato il giorno della conferenza stampa di presentazione. Cosa è accaduto in questo periodo. Emiliano Montanari, stando alle conferme arrivate dalla precedente società, avrebbe pagato due mensilità arretrate a giocatori e staff tecnico, che ad oggi sarebbero in linea con tutti gli stipendi fino all'ultimo del 10 febbraio. L'imprenditore della Global Service nel successivo step avrebbe pagato anche i fornitori, ma stando alle ultime informazioni questo non è accaduto a causa di noie burocratiche e verifiche bancarie che si protraggono da giorni (lo sciopero delle banche sammarinesi ha contribuito ulteriormente allo slittamento di queste verifiche). Tutto questo avrebbe indispettito e non poco l'imprenditore che in questo momento, usiamo sempre il condizionale, avrebbe bloccato l'operazione. Domenica è prevista la presenza ad Acquaviva per il big match con il Carpi di Gino Montella indicato come nuovo Direttore Generale il quale dovrebbe fare chiarezza su una operazione ferma al primo step, quello del pagamento di due mensilità della squadra. Cosa farà a questo punto il Presidente di due club di Serie D Legnano e Victor San Marino, anche questo un fatto inconsueto e abbastanza paradossale. Si ritirerà definitivamente? Chiederà alla vecchia società la restituzione delle due mensilità pagate alla squadra? Certo è, che da qualsiasi angolazione si guardi questa operazione porta con sé troppi punti oscuri e grossi interrogativi che anche e soprattutto per il bene della squadra sarebbe il caso di chiarire rapidamente, in attesa che la burocrazia faccia il suo corso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: