ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor: stretto un accordo con una società italiana per la realizzazione dei campi di Pietracuta La società italiana che opera nel settore dell'ingegneria in ambito energetico industriale ha firmato un contratto con il Victor per la realizzazione dei campi di allenamento a Pietracuta

Ecco la svolta – annunciata dallo stesso Presidente Della Balda- un accordo con una Società che opera nel campo dell'energia e del fotovoltaico. Società che come dichiarato dal -Presidente Della Balda-realizzerà i campi di allenamento a Pietracuta. Non solo il progetto Victor va avanti, ma si rinforza, e guarda al futuro con serenità. Il Victor San Marino costruirà il suo quartier generale a Pietracuta, restano da capire solo le tempistiche, notizia che sgombra il cielo dalle nuvole nere. E dunque il quadro al termine della regoular season diventa sempre più roseo.

Il Victor San Marino ha vinto il campionato come era stato dichiarato ampiamente alla vigilia, si appresta a disputare la SuperCoppa Emilia Romagna, poi il meritato rompete le righe. Tutti in vacanza, a parte il DS Luca Bollini che sta già lavorando alla rosa Serie D 2023 -2024 sapendo che dovrà accelerare i tempi e mettersi a tavolino con Cassani per sapere in quali ruoli vuole i 4 Under obbligatori, ossia un 2005, due 2004 e un 2003. Tra questi, il Victor punterà su Lorenzo Lazzari sammarinese all'ultimo anno da Under, e farà un tentativo con il Cesena per Riccardo Gramellini a segno anche ieri. Il classe 2004 è un prestito del Cesena che, a questo punto, potrebbe rinnovare, oppure svincolarlo e lasciarlo tesserare alla società biancoazzurra.

L'altro nodo da sciogliere il più presto possibile riguarda il reparto offensivo, in questa stagione sorretto magistralmente da capitan Ambrosini con il grande supporto di Arlotti. Piace molto Antonio Sabbatani 17 reti in stagione classe 2002. Sabbatani ad oggi potrebbe rappresentare una scommessa calcolata, il ragazzo non ha mai fatto la Serie D, e potrebbe essere affiancato da un attaccante di categoria. Altro giocatore che interessa al Victor è l'esterno d'attacco Jacopo Finessi classe 2000 del Granamica. Lavori in corso e squadra che verrà.

