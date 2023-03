Victor tutto in Discesa

A Napoli patria della scaramanzia, restano abbottonati anche con 19 punti di vantaggio sulla Lazio figuriamoci se nella più piccola Repubblica del mondo si allargano. Tutti sul pezzo, come è giusto e normale che sia, fino al raggiungimento della matematica certezza. Sei giornate al termine del campionato, quattro di queste ad Acquaviva le prossime due consecutive, dove il Victor ha sempre vinto, + 11 sul Progresso con 18 punti a disposizione. Caso vuole che alla terzultima, domenica 16 aprile, ci sia proprio lo scontro diretto con i degnissimi avversari del Progresso. Ed è proprio quella la giornata in cui verrà stappato lo champagne. La matematica teoricamente potrebbe arrivare anche prima, ad esempio il 2 aprile a Bologna con il Granamica, ma sarebbe solo una grande festa tra giocatori e staff nello spogliatoio, mentre una cavalcata del genere, va festeggiata con fuochi d'artificio e cotillon insieme ai propri tifosi. Tornando a ieri, grande fatica a Classe, ma lo si sapeva. Campaccio, piccolo, stretto, complicatissimo creare gioco contro una squadra come quella di Davide Succi che ha pensato solo a portare a casa il punto. Ed invece è arrivata la 25° vittoria per la squadra di Stefano Cassani, 9°consecutiva, eguagliato lo straordinario score di inizio stagione ed ora si punta a superarlo domenica 26 contro il S.Antagostino. Il Victor giocherà regolarmente nonostante la possibilità di chiedere il rinvio per l'impegno della Nazionale. Costantini convocherà i due sammarinesi Lazzari e Tosi, inoltre sicuri di non esserci saranno gli infortunati Stellacci e Santoni. Per il centrocampista impossibile fare una diagnosi fino a che la caviglia resta gonfia, ma si teme, che per lui, sia finita la stagione.