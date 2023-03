Victor una fortezza inespugnabile

Vola verso la serie D il Victor San Marino e l'ultima prova di forza al sapore di sentenza. Contro quella che è stata indicata la bestia nera la squadra di Cassani gioca un primo tempo intenso senza trovare la via della rete, poi subisce qualcosa ad inizio ripresa, ma come le grandi, con una giocata risolve e si porta in vantaggio. Il servizio di Sabba in verticale per lo scatto di Scott Arlotti è un cioccolatino al bacio scartato a dovere dall'ex di turno con il piazzato vincente.

Poi succede che inspiegabilmente in vantaggio di un gol, Stellacci e lo stesso Arlotti trovano il modo di farsi espellere senza senso. Il primo è reo di due interventi sciagurati nel giro di pochi minuti, l'altro di espressione blasfema, e Victor in nove per quasi mezz'ora. Qui si è vista, se ce ne fosse ancora bisogno, la forza del gruppo, la forza di una squadra costruita molto bene dal DS Bollini, seguita correttamente da tutta la società super lusso per la categoria, amalgamata a dovere da Stefano Cassani e il suo staff.

Stefano Cassani è nato il 7 ottobre del 1989, ha idee molto chiare, non ama fare troppi giri di parole. Ieri ha tirato le orecchie a dovere ad Antonio Stellacci (uno dei migliori per tutta la stagione). E' un tecnico capace di dare spazio a tutti facendo scelte sempre funzionali, nonostante, come è normale che sia, abbia in testa la formazione tipo. Profilo giusto anche per categorie superiori, tecnico ambizioso che sa dove vuole arrivare. Vanno fatti i complimenti a chi ha puntato su di lui dopo averlo notato al Del Duca Grama.

Le buone notizie non sono finite. In settimana c'è stato un incontro tra Victor e Federcalcio. Si va verso una collaborazione, era ora. Verranno portate migliorie allo Stadio di Acquaviva per omologarlo anche alla D. Il Victor potrebbe giocare tutta la stagione ad Acquaviva dove ha fatto 14 su 14 in questo campionato, e le partite di cartello allo stadio di Serravalle.