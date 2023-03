Victor, vittoria e paura

Cassani senza gli squalificati Arlotti, Stellacci e De Queiroz. Tiraferri, Tosi e Marra sono i sostituti. Castenaso scevro da pressioni di classifica alla conclusione in apertura con Monducci blocca Pazzini. Angolo Victor sulla seconda palla arriva Ambrosini subito la conclusione del capitano murata da un difensore. Minuto 7, l’ottima giocata di Gramellini permette ad Ambrosini di incrociare per il suo gol numero 14. Victor in vantaggio ancora Alex Ambrosini. Idea di Lazzari per Ambrosini conclusione di prima intenzione, autentica meta per il capitano. Percussione centrale di Nicholas Marra, atterrato al limite calcio di punizione. Alex Ambrosini sulla barriera, tocco di mano di Jammeh e calcio di rigore. Dagli undici metri il capitano questa volta incrocio troppo e la sfera finisce fuori. Il raddoppio di una squadra ormai padrona del proprio destino, arriva a stretto giro, gran giocata di Lorenzo Lazzari per Nicholas Marra che di giustezza appoggia in rete. Sembra tutto troppo semplice per il Victor. Da questo momento in poi si alza il Castenaso. Conclusione di Magliozzi molto ravvicinata sfera che si alza sopra la traversa. Alla mezz’ora colpo di testa De Brasi grande risposta di Gian Marco Pazzini, tutto vanificato dalla bandierina alzata. Poco dopo sul tentativo in area, mano di Lorenzo Lazzari e calcio di rigore. Dagli undici metri Jammeh e straordinario intervento di Pazzini che mantiene la porta inviolata.

Ripresa subito in occasione per il Victor con Sabba che calcia da ottima posizione, sfera che si alza sopra la sbarra. Sempre altissima la difesa del Castenaso, Marra lucidissimo per Ambrosini, il capitano si fa perdonare ampiamente l’errore dal dischetto con il raddoppio e gol numero 15. Partita teoricamente chiusa chiusa. Ed invece l'appagamento porta al rilassamento finale, e il Castenaso trova il gol che toglie l’imbattibilità al portiere biancoazzurro, l’ultimo tocco è di Monducci. La squadra di Gelli può riaprila definitivamente con Canova, diagonale sul palo. Ma non è finita perchè i granata hanno la forza di mettere paura con il 3-2 di De Brasi. Victor in grande affanno. Al 91’ rigore per il Castenaso. Ancora una volta si presenta Jammeh che fallisce per la seconda volta graziando il Victor. All’ultima palla colpo di testa del portiere Aversa, blocca Pazzini.

Pazzesco a Castenaso 5 gol e 3 rigori sbagliati. Nello stadio dove lo scorso anno il Victor diede l’addio ai play off arriva un’altra vittoria con immensa sofferenza nel finale che avvicina sempre di più il Victor alla D. Allo stadio Negrini di Castenaso, Victor San Marino batte Castenaso 3-2.

Di Lorenzo Giardi