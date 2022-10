ECCELLENZA EMILIA-ROMAGNA “VictorMania”: tanta gente ad Acquaviva per il decimo successo dei biancoazzurri 30 punti in undici giornate, marcia spedita della squadra di Cassani

Risposta doveva essere e risposta è stata. Tropical Coriano aveva lasciato scorie che dovevano essere rimosse subito contro una squadra forte e costruita per salire di categoria come il Castenaso. C'è stato un po' di tutto nei 96 minuti globali: buona qualità, un pizzico di fortuna e tanta abnegazione da parte di tutti per arrivare ai 3 punti che spingono a -9 una diretta concorrente.

Bene, anzi benissimo perché oltre al primato: 10 vittorie in 11 incontri, con 17 gol fatti e soli 3 subiti, l'Acquaviva Stadium presenta anche un buon colpo d'occhio sulla tribuna, ieri quasi gremita. C'è la sensazione che la squadra raccolga sempre più consensi, grazie anche agli ottimi risultati. Uno dei migliori in campo è stato il centrale difensivo De Queroz che riconosce di aver avuto un pizzico di fortuna nell'episodio del calcio di rigore non concesso al Castenaso. Mercoledi si torna in campo altra sfida molto importante a Masi Torello. La formazione ferrarese ha 19 punti in classifica con 6 vittorie 1 pareggio e 4 sconfitte. Si gioca a Masi Torello mercoledì 2 novembre alle 14.30.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: