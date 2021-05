UEFA Villarreal vince Europa League, United ko 11-10 ai rigori

La lotteria dei calci di rigore premia il Villarreal che vince l'Europa League 2020-21. A tradire il Manchester United è il portiere De Gea che sbaglia dal dischetto chiudendo il conto dagli undici metri sull'11-10 per gli spagnoli dopo che i 120' della finale di Danzica erano terminati sull'1-1. Sottomarino giallo avanti nel primo tempo grazie al gol di Gerrard Moreno, pari di Cavani nella ripresa di fronte a quasi 10mila tifosi. Per il tecnico degli spagnoli Unai Emery l'ennesimo trionfo in una competizione in cui è diventato un vero specialista.

