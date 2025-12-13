Vince il Campobasso. Segno X tra Gubbio e Torres

Dopo esattamente un mese il Campobasso riassapora la gioia dei tre punti e lo fa a spese di un Perugia sempre più in crisi. Terza sconfitta consecutiva per i grifoni in una stagione fino ad ora molto deludente. Impiega poco più di 20 minuti il Campobasso per sbloccare l'incontro. Bifulco raccoglie in area di rigore e scarica per il vantaggio molisano. Nella ripresa Montevago tutto solo di testa schiaccia ma non trova la porta. In contropiede, ripartenza micidiale del Campobasso con l'argentino Brunet che non riesce a chiudere, grande intervento di Gemello. A Campobasso, Campobasso batte Perugia 1-0.

L'unica nota positiva tra Gubbio e Torres è che entrambe muovono la classifica, poche occasioni e tanto agonismo a farne le spese Valerio Conti doppio giallo e Gubbio che ha chiuso anche in 10. La Torres resta all'ultimo posto in classifica con 10 punti. Il Gubbio non vince dallo scorso 26 ottobre. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio – Torres 0-0.









