SERIE D Vince il Forlì, perdono Rimini e Marignanese Nel girone D della serie D, giocati i recuperi della prima giornata

Vince il Forlì, perdono Rimini e Marignanese.

Nei recuperi della prima giornata del campionato di serie D, il Forlì ha battuto il Seravezza per 2 a 1. Sconfitte, invece, per il Rimini 2 a 1 in casa del Real Forte Querceta e della Marignanese, battuta in casa dall'Aglianese sempre per 2 a 1.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: