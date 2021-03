SERIE D Vince il Forlì, Sammaurese ko in casa

Vince il Forlì, Sammaurese ko in casa.

Nei recuperi di Serie D una vittoria e una sconfitta per le romagnole: il Forlì passa 2-1 sul campo del Mezzolara: la decidono Ferrari e Marzocchi, con Stella che al 92° salva il successo parando un rigore. La Sammaurese invece cade in casa, battuta 2-0 dal Real Forte Querceta.

