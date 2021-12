Vince il Pescara, colpi esterni di Pontedera e Ancona

Torna a vincere all'Adriatico il Pescara. Al 27' suicidio del portiere Crespi che si fa rubar palla da Ferrari sul cui cross Diambo spacca la porta col sinistro. Ripresa e Pistoiese definitivamente KO. A chiuderla in favore del Pescara è il destro incrociato di Rauti. Continua la discesa del Siena battuto a domicilio dal Pontedera. Barba-Magnaghi-Barba messo giù da Terzi. Rigore e rosso. Magnaghi dal dischetto, palla da una parte e portiere dall'altra decide la sfida. Ancona a valanga cala il poker a Teramo. Agostino su Moretti, calcio di rigore che Rolfini infila di precisione.

Ripresa col Teramo che prova a spingere lasciando praterie al contropiede ospite, il primo dei quali è rifinito da Moretti. Gli abruzzesi crollano e vengono colpiti ancora da Faggioli per il 3-0, e dallo stesso autore di una doppietta personale nel definitvo 4-0 dell'Ancona sul Teramo. Finisce 0-0 il derby tra Lucchese e Grosseto. Partita molto tesa, i rossoneri reclamano per questo contatto tra Corsinelli e Semeraro. Niente rigore, Pagliuca infuriato si fa cacciare. Tra Montevarchi e Viterbese si incontrano le due peggiori difese del campionato e non prendono gol. Ci va vicino solo il Montevarchi col palo di Carpani.