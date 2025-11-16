Vince il Pineto, pari in Torres-Perugia e Samb-Ternana

Un tempo a testa e un punto a testa tra Torres e Perugia. Nei primi 45 assedio rossoblu che trovano il meritato vantaggio con Startita, bravo e lesto a ribadire in rete di testa dopo la parata di Gemello sul diagonale di Sala. Il Grifone esce alla distanza e pareggia a inizio ripresa: spallata energica e non fallosa di Montevago, Brentan – nel tentativo di anticipare l'avversario – la spedisce nella sua porta per un autogol che pesa 2 punti in casa Sassari.

1-1 tra Torres e Perugia, mentre al Pineto basta la “fuga per la vittoria” di Bruzzaniti poco dopo il quarto d'ora per superare di misura il Carpi di Stefano Cassani. Il numero 10 si invola, mettendosi davanti a Zagnoni, salta Scacchetti e deposita in rete. 1-0 Pineto, una delle grandi rivelazioni di questo avvio di stagione. Gli ospiti vengono “traditi” da Cortesi che fallisce un calcio di rigore nel secondo tempo, scheggiando la traversa.

Poche emozioni e tanti sbadigli, invece, al Riviera delle Palme tra Sambenedettese e Ternana: meglio i padroni di casa in avvio, l'occasione più grande ce l'hanno gli umbri nella ripresa ma non ci si schioda dallo 0-0.







