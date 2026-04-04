Vince il Ravenna, cade il Forlì

Il Ravenna supera di misura il Pineto, consolida la terza piazza e prova ad avvicinarsi alle prime due della classe. Termina 1-0 in favore dei giallorossi: decisivo il gol di Fischnaller al 29'.
Pomeriggio in chiaroscuro per le romagnole di Serie C perché cade il Forlì, battuto in rimonta dal Bra. Dopo il vantaggio lampo di Franzolini, i padroni di casa ribaltano la contesa grazie alle reti di Lionetti e Sinani. Il Bra vince 2-1, il Forlì non si allontana dalla zona calda.
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