Vince la Carrarese, pari per Ancona e Vis Pesaro. Rissa finale a Pescara

Tutto nella ripresa tra Gubbio e Ancona/Matelica. Padroni di casa in vantaggio al 51'. Sul cross dalla sinistra di Aurelio la deviazione di Spalluto vale il vantaggio. Quattro minuti dopo il direttore di gara concede il calcio di rigore per il fallo su D'Eramo. Sul dischetto si presenta Iotti, Ghidotti intuisce, la conclusione è debole, il portiere blocca. Il pareggio l'Ancona/Matelica lo trova al 65', sul lancio di Iannoni, Rolfini fa la sponda per Faggioli che controlla, prende la mira e batte Ghidotti. Gubbio-Ancona/Matelica è 1-1.

La Carrarese batte il Teramo 4-0. Apre le marcature al 43' del primo tempo il tiro cross di D'Auria, nessuno la tocca e la palla finisce in rete. Nella ripresa il raddoppio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel batti e ribatti la palla arriva a Figoli che di testa firma il 2-0 dei padroni di casa. Gara chiusa con il tris su calcio di rigore di Mazzaranni che spiazza il portiere. Nel recupero il definitivo 4-0 con una grandissima azione personale di Galligani che si libera in mezzo agli avversari per poi battere di sinistro il portiere avversario.







1-1 tra Montevarchi e Vis Pesaro. I gol nella ripresa con i padroni di casa in vantaggio dopo 56 minuti con il colpo di testa di Gambale, sul perfetto cross dalla sinistra di Barranca. Bello il gol del pareggio della Vis Pesaro con Tonso. Entrato al 61' il numero 7 trova il gol del pareggio al 74' con una girata di destro. La squadra di Marco Bianchini potrebbe anche vincerla la partita quando al 94' in contropiede, Saccani si presenta davanti al portiere avversario spedendo a lato. Al fischio finale è 1-1.

Pareggio, ma senza reti tra Pescara e Lucchese. Un punto a testa e caos al fischio finale con tanto di espulsione di Rizzo per la manata a Bellich e poi tutti contro tutti a chiudere la partita.