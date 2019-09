Fiorentina - Juventus apre il programma della terza giornata di serie A. I viola sono ancora a zero punti e contro la Juventus cercano il primo risultato utile della nuova stagione. Fiorentina che non vince in casa dal 16 dicembre 2018 contro l'Empoli.

Nel video uno stralcio della conferenza stampa di Vincenzo Montella, allenatore Fiorentina