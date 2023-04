SERIE C Vincono anche Carrarese e Pontedera Finiscono in pareggio Fiorenzuola-Siena e Gubbio-Torres

La Carrarese ribalta la Lucchese e stacca il Gubbio nella corsa al quarto posto. Vantaggio ospite al 29' con percussione e tiro di Fabbrini, Breza non la tiene e Panico si avventa sul rimbalzo per aprire le marcature. Prima dell'intervallo il pari carrarese: Bozhanaj sceglie di andare da Ciccone e palla all'angolo basso. Il sorpasso è servito all'85: dall'angolo colpo di testa di Pelagatti. Carrarese-Lucchese 2-1 con vista quarto posto. Conquistata la salvezza, la Fermana ha staccato la spina. Al Recchioni il Pontedera fa allenamento. E 4 gol. Nicastro entra sul tiro di Izzillo per il vantaggio ospite. Al minuto 24 arriva il raddoppio: Benedetti pesca Peli, l'esterno salta Carosso e mette nell'angolo. Prima della mezz'ora è già tempo di tris, Peli triangola con Nicastro e si presenta solo davanti a Borghetto: l'ex Novara si regala anche la doppietta personale. Nel secondo tempo arriva il poker di Cioffi e il Pontedera al sesto posto può pensare ai play off. Con 43 punti e la salvezza in tasca, la stagione nella Fermana si chiude domenica prossima. Serviva un punto al punto al Fiorenzuola per festeggiare la salvezza, al Siena per la garanzia della post season anche. Toscani che passano all'alba del match col colpo di testa di Belloni. Pareggiato nel secondo tempo dal tocco di Mastroianni che entra sul cross di Potop e inganna Lanni. 1-1 e tutti contenti. Pareggio, ma per 2-2 anche tra Gubbio e Torres. Al 1' Bulevardi-Arena, centro per Di Stefano e 1-0. Dopo 10 minuti Sassari di nuovo a galla. Diakitè stacca dall'angolo e fa 1-1. Ma al 18' riecco la squadra di Braglia mettere la freccia. Vasquez arma la splendida girata di Di Stefano, per lui al contempo gran gol e doppietta. Proprio al 90' però il colpo di testa di Lisai toglie al Gubbio il quarto posto e regala alla Torres 3/4 di salvezza diretta.

