SERIE C Vincono anche Pontedera e Olbia

Il Pontedera rafforza la sua posizione nella griglia play off, attualmente sesto, superando con un gol per tempo il Montevarchi sempre più ultimo e primo candidato alla retrocessione diretta. Vantaggio con gran gol di Benedetti in chiusura di primo tempo e raddoppio all'82' con la gran palla di Sosa incornata dentro da Guidi. Pari pirotecnico al Franchi tra Siena e Gubbio. Toscani avanti al 23' con la punizione di Di Santo col contagiri per la testa imparabile di Riccardi. Nella ripresa il Gubbio cambia marcia e trova il pari al 52' grazie a Vasquez che prima cerca lo spazio poi da fuori spara una fucilata che impallina Lanni. Al 73' il Gubbio la ribalta e pensa anche al colpo grosso. Contropiede condotto lateralmente, servizio per Bontà che ha il tempo per mirare l'angolino e segnare l'1-2. Il Siena che ha avuto il demerito di non insistere nel primo tempo, si lancia alla ricerca del pari che trova grazie alla giocatona di Orlando bravissimo ad armare il taglio di Disanto. Il tocco fissa il 2-2 che non cambierà più. Colpaccio salvezza dell'Olbia che infligge un duro colpo al sogno play off Recanatese. Emerson da oltre 30 metri fa fare una figuraccia a Fallani. Ma a filo d'intervallo, minuto 44, arriva il pari marchigiano direttamente dall'angolo con Giampaolo che la mette sul primo palo. Qui è Sposito a non fare bella figura. Ripresa, angolo e Senigagliesi tocca con la mano. Rigore per l'Olbia e con Ragatzu andare dal dischetto è un assegno circolare. Passa appena un minuto e ancora la Recanatese a riemergere. Yabrè col contagiri sulla testa di Sbaffo che la incrocia. Minuto 82, un'azione bellissima determina il 2-3 definitivo per l'Olbia con assist finale di Nanni per Ragatzu. Doppietta e vetta della classifica marcatori con il cesenate Corazza a quota 18.

