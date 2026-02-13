SERIE C Vincono Ascoli, Juve NG, Livorno e Gubbio, pari in Guidonia-Bra L'Ascoli rimedia all'ultimo il 2-2 con la Torres, non abbastanza comunque per sfruttare in pieno il ko del Ravenna secondo, ora distante 2 punti

L'Ascoli rimedia all'ultimo il 2-2 con la Torres, non abbastanza comunque per sfruttare in pieno il ko del Ravenna secondo, ora distante 2 punti. Incassato il gol di Milanese, che passa tra Sala e Idda e insacca dalla mezzaluna, i sardi la ribaltano in 3' con Di Stefano, che riceve sul dischetto da Sala, controlla e impatta, e Sorrentino, fuggito a Curado sul lancio di Idda e involatosi a rete. Zaccagno devia sul palo il rigore di Gori ed evita il pari, che comunque arriva al 95° con Curado a far da sponda per il tocco di prima, baciato dal palo, di Rizzo Pinna.

Torres beffata e sempre nei playout al pari della Samb, ko 4-2 contro una Juve NG ora quarta da sola. Il poker bianconero in 42': Guerra ispira sia il tocco di prima in buca di Cerri che il raddoppio, in spaccata, di Gunduz, dopodiché va di doppietta ribadendo in gol la respinta di Dalmazzi sul cross di Puczka e inzuccando su servizio di Gunduz. Di testa - ma dall'angolo – anche le reti della Samb, con Piccoli a battere per Zini e poi a segnare a sua volta, sbucando sul palo lungo su torre di Lepri.

Samb staccata dal Bra che esce dai playout con l'1-1 col Guidonia, avanti con la bomba da fuori in buca d'angolo di Tessiore e ripreso dal rigore di Baldini. Resta in zona rossa il Perugia, ko 2-1 con la Pianese: la decidono la punizione di Coccia e la conclusione dal limite di Bertini deviata da Dell'Orco, Nepi accorcia con un volante sotto l'incrocio sugli sviluppi di un rimpallo.

Pianese 6ª con freccia sul Campobasso, battuto 2-1 dal Livorno: Malagrida ribadisce in rete il tiro di Luperini intercettato da Salines e poi serve Bonassi per un comodo tocco sotto rete, seguito a stretto giro dal destro a giro dal limite di Brunet, che riapre ma non basta. 4° successo in 5 turni per un Livorno sempre più al sicuro; così come il Gubbio che fa bis di vittorie in fila con l'1-0 sulla Vis Pesaro firmato al 93° da Ghirardello, scappato sul liscio di Primasso.

