Le prime quattro partite della 15^ giornata di Serie A, hanno sorriso ad Atalanta, Juventus e Fiorentina: i bergamaschi hanno travolto il Venezia per 4-0, la Juventus ha vinto a Salerno per 2-0 e la Fiorentina ha superato la Sampdoria per 3-1. Terminato 0-0 l'altro anticipo, quello tra Verona e Cagliari.

Oggi altre quattro sfide molto interessanti; alle 18,30 Inter - Spezia e Bologna - Roma, alle 20,45 è la volta di Genoa - Milan e Sassuolo - Napoli.