Vincono Entella, Carrarese, Fiorenzuola e Alessandria

La quinta vittoria di fila conferma il primato del Fiorenzuola che supera anche il Montevarchi. Vittoria di misura per la squadra di Luca Tabbiani che s'impone con il gol di Stronati nel primo tempo. Torna a vincere dopo due ko di fila la Carrarese che supera il Pontedera 1-0. A decidere la partita il gol di Antonio Energe nella ripresa con una deviazione sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nell'Olbia impegnato a Chiaveri c'è anche il sammarinese Nicola Nanni. L'Entella la sblocca con un grandissimo gol di Zamparo. Mancino che termina sotto l'incrocio. Davvero un bellissimo gol per l'ex Rimini. Nella ripresa il pareggio dell'Olbia con Belloni che mette in fondo alla rete dopo il cross di Emerson su azione da calcio d'angolo. È il miglior momento dei sardi che hanno la grande opportunità per ribaltare la partita. De Lucia esce atterrando Minala, l'arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Biancu che calcio, scivolando al momento della conclusione. A dieci dalla fine l'Entella va in rete con Merkaj e firma il gol del nuovo vantaggio che vale il secondo successo consecutivo. Tre punti importanti per l'Alessandria nella rincorsa alla salvezza, contro il San Donato Tavarnelle arriva il secondo successo stagionale, il primo in trasferta. A decidere la partita il gol di Filip nella ripresa con una girata sul cross di Galeandro. Pareggio a reti bianche per Recanatese – Lucchese.