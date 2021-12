Vincono Entella e Vis, pari in Ancona-Pescara e Pistoiese-Olbia

Dopo due turni a vuoto, l'Entella ritrova la vittoria col 2-0 sul campo di un Teramo al terzo ko di fila e sempre ancorato sul bordo dei playout. Il vantaggio nasce da un intercetto di Paolucci, che porta palla fino al limite e scarica per il cross di Karic, sul quale Morosini è libero di girare a rete indisturbato. E anche il raddoppio arriva con un traversone da destra: Capello mette dentro, Perucchini non esce e Merkaj lo batte di testa, con la respinta di Piacentini che arriva quando la palla ha già varcato la linea.

L'Entella sale al 4° posto superando, in un colpo solo, Ancona-Matelica e Pescara, che mettono fine ai rispettivi tris di vittorie consecutive con un 1-1 che le lascia appaiate. Qui i gol sono entrambi nel primo tempo. Aprono i marchigiani con Rolfini, che sull'angolo di Sereni non deve nemmeno saltare troppo per incornare in angolo basso. A impattarla è Pompetti, sul cui mancino da fuori c'è la deviazione di Masetti a spiazzare l'incolpevole Avella.

E intanto la Vis Pesaro si avvicina grazie al 2-1 su un Siena vivo, ma sconfitto per la sesta volta in fila. Anche qui Marcandella la sblocca da lontano grazie a una deviazione decisiva, con Terzi che fa schizzare il pallone nella porta di Lanni. Ma i ragazzi di Negro sono tutt'altro che passivi, anzi: per ben tre volte trovano la via del gol e per tre volte se lo vedono annullare, con Favalli, Paloschi e Disanto: in ognuno dei casi, bandierina alzata. È tutto buono invece quando Disanto imbuca per Favalli, che anticipa Piccinini e impatta con la sponda del palo. Toscani in spinta continua e Farroni deve esaltarsi per evitare il ribaltone di Paloschi, finché, al 90°, De Respinis gira sull'affondo di Giraudo e decreta la vittoria della Vis.

Siena sempre più vicino ai playout, dai quali l'Olbia si tiene a distanza con l'1-1 con una di quelle in zona rossa, la Pistoiese. Arancioni avanti con l'acrobazia di Ubaldi, innescato dal corner di Santoro spizzato da Vano. Nella stessa porta il pari sardo, con Lella che s'inserisce sul cross di Ragatzu e insacca con una palombella di testa. Inutile il forcing della Pistoiese, più volte vicina a un riallungo che sarebbe vitale per dare una scossa alla classifica ma che non arriverà.