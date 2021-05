Vincono Feralpi e Palermo. Al Barbera ricordate le vittime della stage di Capaci

Feralpisalò-Bari

La Feralpi si regala una trasferta a Bari con più certezze e meno patemi. Adesso è la squadra di Pavanel ad avere la forza del 2 su 3 contro un Bari al quale resta, per accedere ai quarti, solo la vittoria al San Nicola. Gardesani puliti e fluidi nella manovra, Scarsella impegna severamente Frattali. E si deve ripetere l'estremo barese sulla conclusione di Carraro. Bari, assente ingiustificato, e allora il vantaggio di quelli del Garda è più che meritato. Fa tutto Tulli con un conclusione di rara bellezza, la va a mettere sotto l'incrocio dei pali. Sull'asse D'Orazio – Scarsella un altro segnale che il risultato sta anche stretto alla Feralpi, parte alta della traversa . Feralpi un po' troppo sbilanciata, quelli di Auteri si fanno vedere con le ripartenze, arresto sterzata e tiro di D'Ursi, De Lucia si oppone poi Marras viene murato. Grosso rischio Feralpi. Sull'altra sponda Tulli trattenuto da Bacchetti va a terra, l'unico a farne le spese è Pavanel ammonito per proteste dal direttore di gara, e sull'ennesimo contropiede Bari, Antenucci per D'Ursi destro che colpisce il palo esterno. Bari ad un soffio dal pareggio. Tutto rimandato al ritono. Al Lino Turina di Salò, Feralpi batte Bari 1-0.









Al Barbera di Palermo commovente minuto di silenzio decretato al 25esimo del primo tempo per ricordare le vittime della Strage di Capaci. 29 anni fa morirono il Giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i poliziotti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Partita molto equilibrata che si scalda solo nel finale di frazione quando De Rose, liberato da Kanoutè lascia partire un destro sul quale Forte ci arriva mettendo in angolo. Ancora siciliani vicini al gol con Valente, il centrocampista fa tutto da solo spaventa l'intera retroguardia irpina, Forte ancora bravo nel mantenere la posizione. A 5 dal termine il rigore molto contestato dall'Avellino per il fallo di Dossena su Broh dal dischetto Floriano non sbaglia. L'Avellino nell'extra time colpisce la traversa con Ciancio. Poi il triplice a sancire la vittoria dei rosa che ora vanno al Partenio con il 2 su 3. Allo stadio Barbera di Palermo, Palermo batte Avellino 1-0.