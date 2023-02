Vincono Fermana e Vis Pesaro, Siena e Lucchese fermate sul pari

Continua l'ottimo momento della Fermana che nel girone di ritorno non ha ancora conosciuto sconfitta. La squadra di Protti vince 2-4 ad Olbia. A metà del primo tempo apre le marcature Fischnaller liberato da un tocco di testa di Romeo. Otto minuti più tardi il raddoppio: Romeo vince un rimpallo e con un destro secco prende l'angolo. In apertura di ripresa la chiudono i marchigiani. Fischnaller comincia l'azione e fa a prendersi il passaggio di ritorno di Romeo per chiudere lo 0-3. Olbia che batte un colpo quando Borghetto va dritto su Corti e l'arbitro assegna un rigore che Ragatzu trasforma. Nemmeno il tempo di sperare di averla riaperta e il portiere Van der Wart la combina grossissima lasciando lì il pallone buono per la tripletta di Fischnaller. Serve solo per il tabellino la mischia che, generata dal colpo di testa di Incerti, butta la palla addosso a Borghetto. Il portiere si agita, ma la mette dentro. 1-1 tra Siena e Pontedera: il derby lo sbloccano i padroni di casa con questo cioccolatino di Paloschi. Una situazione di vantaggio senese che resiste fino all'ultimo mucchio selvaggio risolto da Marcandalli per l'1-1 tra Siena e Pontedera. Vince in rimonta la Vis Pesaro contro la Torres che era passata in vantaggio con il rigore di Diakitè concesso per fallo di Coppola su Ruocco. Il pari in chiusura di tempo con questo colpo di biliardo di Bakayoko. Ultimo assalto e tocco della felicità di Gavazzi per la Vis che batte 2-1 la Torres. 0-0 in un Lucchese-San Donato che non passerà alla storia.