SERIE C Vincono Fermana, Fiorenzuola, Pontedera, Carrarese e San Donato

In tre giorni la Fermana vince più che in 14 turni e dopo oltre due mesi d'astinenza si concede la doppietta di successi filati col colpaccio in casa del Siena. 3-2 aperto dal capolavoro di Giandonato, una palombella da oltre 30 metri che si insacca radente al palo per quello che resterà tra i gol più belli della stagione. Al 73° Spedalieri la strappa a Frediani, sale e batte un rivedibile Lanni per quello che pare il colpo di grazia. Invece, in poco più di 1', Frediani crossa per l'accorcio di Belloni – libero di inzuccare in area – e poi va al volo dalla mezzaluna: palla in buca d'angolo e incredibile pari, ma al 90° c'è l'altrettanto incredibile riallungo di Graziano, che anticipa Lanni sul suo palo sul corner del solito Giandonato.

La Fermana stacca l'Imolese e lascia i playout, mentre il Siena va a -7 dalla vetta e viene scavalcato sia dal Fiorenzuola – che con l'inzuccata di Mastroianni su traversone di Sartore batte 1-0 la Torres – che dal lanciatissimo Pontedera. I toscani fanno 6 vittorie e un pari in fila col 2-1 sull'Entella, che era in striscia utile da 11 turni. Catanese sovrasta Parodi sul cross di Perretta e De Lucia gli spalanca la porta, granata avanti e poi ripresi da Zamparo, che sempre di testa la piazza in angolo basso sulla punizione di Tascone. Il Pontedera riallunga sul dai e vai tra Benedetti e Bonfanti, De Lucia smanaccia e Nicastro sfiora in acrobazia per la stoccata di Benedetti. L'Entella ha l'occasionissima per il punto col rigore al 93° di Zamparo, che però spreca sparando sulla traversa.

I liguri ora sono a -4 dalla vetta, lasciano il 2° posto al Gubbio e condividono il 3° con la Carrarese, vincente 2-0 sull'Ancona. Capello instrada Energe verso il vantaggio e poi innesca Cicconi che sfrutta l'infortunio di Spagnoli per entrare in area e servire Pelagatti per il raddoppio.

Infine il San Donato ritrova un successo atteso dall'11 settembre col 3-1 sul Montevarchi. Errore di Bertola e Ubaldi la sblocca, poi Jallow la riprende con un destro baciato dal palo. Il riallungo letale lo firmano Russo, che incrocia sull'assist di Galligani, e con Noccioli, che sfrutta l'uscita di Giusti sempre su Russo per un tocco sotto a porta vuota da lontano. Il San Donato trascina così all'ultimo posto l'Olbia, a -1 proprio dal Montevarchi.

